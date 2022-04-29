Сёмин: Не совсем понимаю критику в адрес Дзюбы

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил игру российского нападающего питерского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Сёмин сказал Sport24, что он не совсем понимает критику в адрес 33-летнего футболиста, который всё ещё является одним из лучших игроков лиги по результативным действиям и продолжает удерживать высокую планку игры. Опытный специалист отметил, что Дзюба ещё точно принесёт очень много пользы питерской команде.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в РПЛ 24 матча, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.