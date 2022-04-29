Булыкин рассказал, какой тренер нужен «Локомотиву»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, какой тренер нужен московскому «Локомотиву».

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что немецкий эксперимент явно провалился, а из новых игроков себя достойно проявил только Вильсон Изидор. Экс-футболист отметил, что, при всём уважении к Марвину Кеммперу, но «Локомотиву» сейчас нужен российский тренер, который сможет оживить команду после провала с немцами.

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.