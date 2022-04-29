Газизов о выкупе Урунова: Давайте сначала закончим чемпионат

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу слухов о том, что уфимская команда не будет выкупать контракт Остона Урунова после окончания этого сезона.

Газизов сказал «Спорт-Экспрессу», что нужно сначала закончить сезон, а потом уже говорить обо всех подобных делах. Функционер отметил, что никакой новой информации по этому вопросу он дать не может. Гендиректор «Уфы» добавил, что эта ситуация с Уруновым никакого отношения к его судебному разбирательству со «Спартаком» не имеет.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что уфимская команда передумала выкупать контракт Остона Урунова у «Спартака» после окончания этого сезона.