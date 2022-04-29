«Уфа» может отказаться от выкупа Урунова

Боссы «Уфы», скорее всего, этим летом не будут выкупать полузащитника Остона Урунова у московского «Спартака».

По информации Metaraitings.ru, представители «Уфы» и «Спартака» достигли договорённости, что после окончания этого сезона команда из Башкортостана выкупит контракт 21-летнего игрока сборной Узбекистана. Вот только теперь команда из Уфы не планирует делать этого, так что Урунов может летом вернуться в «Спартак».

В этом сезоне Остон Урунов в составе «Уфы» провёл в российском чемпионате 12 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.