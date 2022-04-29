Булыкин высказался по поводу игры Агаларова

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился с журналистами своим мнением по поводу игры нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что считает форварда «Уфы» лучшим игроком этого сезона, которого в бомбардирской гонке вряд ли кто-то догонит. Экс-игрок отметил, что у Агаларова хорошая «физика» и невероятное голевое чутьё. Дмитрий выразил надежду на то, что форвард не сбавит обороты и докажет скептикам, что он не выскочка.

Напомним, что в этом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами.