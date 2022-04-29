Булыкин: Не могу назвать Семака лучшим тренером РПЛ

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы Сергея Семака в питерском «Зените».

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что если судить только по турнирной таблице, то тогда, безусловно, Семак лучший тренер, но лакмусовой бумажкой для всех наставников являются еврокубки. Экс-игрок отметил, что в РПЛ он бы ещё выделил Сандро Шварца, Владимира Федотова, Игоря Осинькина и Алексея Березуцкого, у которых очень интересные и самобытные команды.

Напомним, что на данный момент «Зенит» под шефством Семака уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ.