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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: Не могу назвать Семака лучшим тренером РПЛ

29 Апреля 2022 • 11:12 Комментировать

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы Сергея Семака в питерском «Зените».

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что если судить только по турнирной таблице, то тогда, безусловно, Семак лучший тренер, но лакмусовой бумажкой для всех наставников являются еврокубки. Экс-игрок отметил, что в РПЛ он бы ещё выделил Сандро Шварца, Владимира Федотова, Игоря Осинькина и Алексея Березуцкого, у которых очень интересные и самобытные команды.

Напомним, что на данный момент «Зенит» под шефством Семака уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Булыкин
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