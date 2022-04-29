Евгеньев: Стараюсь вообще не смотреть в таблицу

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев высказался по поводу шансов «сине-белых» на чемпионство в этом сезоне.

Евгеньев сказал клубной пресс-службе, что до конца чемпионата осталось четыре тура, а в футболе может произойти всё, что угодно. Защитник отметил, что старается вообще не смотреть в турнирную таблицу, так как сейчас что-то прогнозировать и считать очки просто бесполезно. Роман добавил, что чем ближе к концу чемпионата, тем сложнее даются очки.

Напомним, что на данный момент динамовцы отстают от лидирующего питерского «Зенита» на шесть очков.