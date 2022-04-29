Экс-игрок «Зенита» Гасилин надеется возобновить карьеру

Бывший нападающий «Зенита» и «Томи» Алексей Гасилин хотел бы возобновить профессиональную карьеру.

Гасилин в разговоре с журналистам пресс-службы московского «Динамо» сказал, что есть вероятность того, что он в ближайшее время возобновит профессиональную карьеру. Форвард отметил, что пока он просто получает удовольствие от игры в составе «Амкала». Алексей добавил, что здесь не только легче в физическом плане, но и в психологическом, так как никакого давления нет.

Напомним, что с февраля этого года Гасилин выступает за известный клуб блогеров «Амкал». До этого форвард играл за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Волгарь», «Шальке-2» и другие команды.