Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у них четыре очка забрали

Полузащитник Артур Юсупов высказался по поводу постоянных разговоров о том, что «Сочи» является фарм-клубом питерского «Зенита».

Юсупов сказал «Спорт-Экспрессу», что ему странно до сих пор слышать подобные разговоры, так как в этом сезоне сочинская команда забрала у «Зенита» аж четыре очка, чем не все могут похвастаться. Напомним, что в первом круге «Сочи» на выезде одержал победу со счётом 2:1, а во втором матче была зафиксирована нулевая ничья.

На данный момент «барсы» под руководством Владимира Федотова занимают четвёртую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.