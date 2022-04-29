Карпин назван лучшим тренером РПЛ в апреле

Наставник «Ростова» Валерий Карпин был назван лучшим тренером в российском чемпионате по итогам апреля месяца.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, 53-летний тренер ростовской команды был единогласно назван лучшим тренером по итогам апреля как болельщиками, так и экспертами телеканала «Матч Премьер». Напомним, что в апреле «Ростов» под шефством Карпина выиграл четыре поединка из пяти. «Жёлто-синие» обыграли «Крылья Советов», «Арсенал», «Локомотив» и «Спартак».

На данный момент ростовский клуб занимает в турнирной таблице РПЛ восьмую строчку.