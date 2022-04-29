Широков назвал команду, куда может перейти Дзюба

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с журналистами назвал команду, куда форвард «Зенита» Артём Дзюба может перейти этим летом.

Широков сказал «РБ-Спорту», что руководителям «Зенита» всё же нужно продлить контракт с 33-летним футболистом, который ещё может принести пользу. Экс-игрок отметил, что Дзюба может перейти разве что в московское «Динамо», где сейчас нет форварда подобного таранного типа.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 24 поединка, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.