Юсупов рассказал, как справлялся с паническими атаками

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал журналистам о том, что испытывал панические атаки, когда играл за московское «Динамо».

Юсупов сказал «Спорт-Экспрессу», что когда он вернулся «Динамо» в 2019 году, то у него был худший отрезок в карьере. Полузащитник отметил, что читал комментарии о своей игре в интернете и даже начал испытывать сильные панические атаки. Футболист добавил, что не обращался к психологам и сам со всем справился с помощью книжек, зарядки и пробежек.

Напомним, что Артур Юсупов в этом сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» 23 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя ассистами.