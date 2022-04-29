Юсупов: Шомуродов за полгода превратился из обычного игрока в качественного форварда

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился с журналистами своим мнением по поводу форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.

Юсупов сказал «Спорт-Экспрессу», что для него форвард из Узбекистана до сих пор является большой загадкой, так как поначалу Элдор был очень средним игроком, но за полгода превратился в очень качественного нападающего. Артур отметил, что ему даже показалось, что Шомуродова подменили.

Напомним, что в этом сезоне Элдор Шомуродов провёл в итальянской лиге в составе «Ромы» 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.