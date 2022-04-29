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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юсупов: Когда Кокорина нахваливают, то он расслабляется, так что с ним надо пожёстче

29 Апреля 2022 • 08:47 Комментировать (1)

Российский полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался по поводу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Юсупов сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что многие зарубежные тренеры, которые работали в России, всегда восторженно отзывались об игре Кокорина, так что форвард стал расслабляться. Полузащитник отметил, что с Александром нужно было быть пожёстче, ведь только тогда он не даёт себе слабину.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате в составе «Фиорентины» лишь шесть матчей, но голами или ассистами не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Артур Юсупов
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