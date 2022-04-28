Созин вступился за Матюнина после критики Хачатурянца в адрес арбитра

Член комитета по этике РФС (Российского футбольного союза) Андрей Созин поддержал арбитра Алексея Матюнина, который намерен подать жалобу на главу РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Матюнин должен защищать себя, это его гражданское право. Но если он будет неправ, это будет другая ситуация. Я думаю, что если он прав, то должен подать жалобу. Если он будет неправ, то может быть и отстранен», - сказал Созин Vprognoze.ru.

Ранее президент Российской премьер-лиги Хачатурянц после матча 26-го тура чемпионат России «Химки» - «Крылья Советов» заявил, что бригада арбитров безобразно обслуживала данный матч.

После мы сообщили о том, что Матюнин подаст жалобу в РФС на Хачатурянца.