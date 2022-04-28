Агент рассказал, планирует ли Хаджикадунич возвращаться в «Ростов»

Агент защитника Денниса Хаджикадунича Валид Фаур рассказал, планирует ли его клиент возвращаться в «Ростов» летом нынешнего года. Напомним, в марте босниец перешёл в шведский клуб «Мальмё» на правах аренды .

«У нас всё ещё есть профессиональный контракт с «Ростовом», который мы уважаем. Пока мы не торопимся принимать какие-либо решения. Сейчас Деннис сосредоточен на игре за «Мальмё», — приводит слова Фаура Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл в составе российского клуба 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В составе «Мальмё» босниец успел провести пять встреч.

За «Ростов» Хаджикадунич выступает с 2018 года. С тех пор он провёл за южан 69 матчей, забив в них три гола и отдав три результативные передачи.