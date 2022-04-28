Агент: Гигович хочет вернуться в «Ростов»

Агент шведского полузащитника Армина Гиговича рассказал журналистам о том, что его клиент хочет вернуться в «Ростов».

Агент Ферхат Чифчи сказал Metaraitings.ru, что 20-летний шведский футболист хотел бы вернуться в ростовскую команду. Чифчи отметил, что Гигович планирует летом снова стать игроком «Ростова». Напомним, что на данный момент полузащитник на правах арендного соглашения выступает за шведский клуб «Хельсингборг».

Напомним, что в этом сезоне Армин Гигович провёл в российском чемпионате в составе «Ростова» 13 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.