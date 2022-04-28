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Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал возможный трансфер Раконьяца

28 Апреля 2022 • 13:45 Комментировать

Спортивный директор столичного «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал журналистам слухи о возможном трансфере черногорского форварда Марко Раконьяца.

Цорн сказал «Матч ТВ», что он пока ничего не будет комментировать, так как скоро все всё сами узнают. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что «железнодорожники» в ближайшее время подпишут соглашение с черногорским нападающим Марко Раконьяцем.

В этом сезоне Марко Раконьяц провёл в чемпионате Сербии в составе клуба «Чукарички» 20 матчей, в которых забил десять голов и сделал три ассиста.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Марко Раконьяц
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