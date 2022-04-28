Арбитр Пустовойтова: Никто не отобьёт у меня желание судить

Судья Анастасия Пустовойтова заявила о том, что не собирается заканчивать с футбольным судейством.

Пустовойтова сказала в эфире канала «Матч ТВ», что она просто устала кому-то что-то постоянно доказывать, ведь ни к чему хорошему это не приведёт. Арбитр отметила, что никто не отобьёт у неё желание судить, так что она продолжит работу всем друзьям или врагам назло.

Напомним, что Анастасия Пустовойтова не была включена в список арбитров для работы на женском чемпионате Европы. Стоит отметить, что руководители УЕФА не стали никак комментировать это решение.