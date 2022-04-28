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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян высказался о проблемах женского футбола

28 Апреля 2022 • 13:25 Комментировать

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о проблемах в женском футболе.

Григорян в эфире «Матч ТВ» сказал, что он долгое время проработал в женском футболе и может сказать, что к женщинам у нас отношение весьма снобское. Тренер вспомнил, что он тренировал «Звезду-2005» и выходил с ней в финал Лиги чемпионов, но в российских СМИ это вообще никак не освещалось. Специалист добавил, что в той же Швеции, куда его команда приезжала играть, «Звезде» были посвящены журналы и передачи на ТВ.

Напомним, что в данный момент Александр Григорян занимает пост главного тренера женской команды московского ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Александр Григорян
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