Стали известны претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в апреле

Руководители РПЛ назвали пять футболистов, которые претендуют на награду лучшему игроку по итогам апреля месяца.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, на приз претендуют пять футболистов, среди которых форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, Дмитрий Полоз из «Ростова», голкипер московского «Диинамо» Антон Шунин, полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и капитан «Химок» Денис Глушаков.

Напомним, что лучшим футболистом по итогам февраля и марта был назван турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Язиджи, который в апреле выступил не лучшим образом.