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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков рассказал о том, как относится к полиграфу для судей

28 Апреля 2022 • 12:57 Комментировать

Один из руководителей подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, как относится к полиграфу для судей РПЛ.

Терюшков сказал «РБ-Спорту», что ему кажется, что никакой пользы от подобных процедур не будет. Член наблюдательного совета «Химок» отметил, что есть вероятность того, что при повторении подобных ситуаций мы вскоре может просто остаться без судей. Терюшков добавил, что для него прохождение полиграфа уже переходит все границы.

Напомним, что арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов после матча между «Химками» и «Крыльев Советов» вызваны в РФС для прохождения полиграфа.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Судейство Роман Терюшков
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