Семак высказался о защитниках «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, что думает по поводу защитников питерской команды.

Как приводит слова тренера «Чемпионат», сейчас у «Зенита» есть сложности с защитниками, но проблемы с составом есть у каждой команды. Семак отметил, что у Алипа и Чистякова не самый идеальный первый пас, но пока их вклада в начало атаки вполне достаточно. Наставник «Зенита» добавил, что в первую очередь защитник должен уметь грамотно обороняться.

Напомним, что на данный момент команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ.