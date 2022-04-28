Валуев: Мне тяжело представить «Зенит» без Семака и Дзюбы

Известный экс-боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался по поводу возможного ухода Сергея Семака и Артёма Дзюбы из питерского «Зенита».

Валуев сказал «Спорт-Экспрессу», что обновление всегда нужно, но ему будет очень трудно представить питерскую команду без Дзюбы и Семака. Экс-боксёр отметил, что с Дзюбой руководители «Зенита» точно должны продлить контракт, так как форвард ещё не старый и вполне может принести пользу команду.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 24 матча, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.