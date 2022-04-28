Агент Фарке: Даниэль не смотрел последние матчи «Краснодара»

Агент немецкого экс-тренера «Краснодара» Даниэля Фарке рассказал журналистам о том, следит ли специалист за матчами российской команды.

Агент Дирк Гроссе сказал «РБ-Спорту», что немецкий специалист не смотрел последние матчи краснодарского клуба и вообще не особо следит за «быками». Гроссе отметил, что пока не готов комментировать возможное возвращение Фарке в «Краснодар».

Напомним, что Даниэль Фарке зимой возглавил «Краснодар», но не успел провести у руля команды ни одного официального матча. Немецкий тренер покинул «быков» из-за ситуации на Украине.