Семак: Сергеев может играть ещё лучше

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак поделился с журналистами своим мнением по поводу игры форварда Ивана Сергеева.

Как приводит слова Семака «Чемпионат», Сергеев здоров и готовится в полном объёме к предстоящему матчу с «Локомотивом». Тренер «Зенита» отметил, что российский футболист продолжает осваиваться в питерской команде. Семак добавил, что Сергеев может играть ещё лучше, хотя и сейчас он смотрится довольно неплохо.

Напомним, что в этом сезоне Иван Сергеев провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.