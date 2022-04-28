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Терюшков: Дзюба и Кокорин летом точно не перейдут в «Химки»

28 Апреля 2022 • 11:55 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможных трансферов Артёма Дзюбы и Александра Кокорина в подмосковную команду.

Терюшков сказал «РБ-Спорту», что Кокорина летом в «Химках» точно не будет, так как Сергей Юран будет уделять большое внимание молодым игрокам, с которыми он умеет работать. Функционер отметил, что на Дзюбу подмосковный клуб не собирается тратить столь большие деньги, так как бюджет можно использовать более эффективно.

Напомним, что Александр Кокорин на данный момент выступает за «Фиорентину». Артём Дзюба защищает цвета «Зенита», но летом форвард станет свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Артём Дзюба Роман Терюшков
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