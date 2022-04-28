Защитник «Зенита»: Не надо смотреть на то, как сыграет «Динамо»

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип в разговоре с журналистами высказался по поводу чемпионской гонки в российском чемпионате.

Как приводит слова игрока «Спорт-Экспресс», питерской команде не нужно смотреть на то, как будет играть московское «Динамо». Защитник отметил, что футболисты «Зенита» будут в каждом матче выкладываться по полной программе, так что это динамовцам нужно смотреть за результатами «Зенита».

Напомним, что на данный момент подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице и на шесть очков опережают московскую команду.