Стали известны номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Пять наставников номинированы на награду лучшему тренеру российского чемпионата по итогам апреля месяца.

Как сообщает сайт РПЛ, на награду претендуют пять тренеров, а именно Сергей Юран из «Химок», Сергей Семак из «Зенита», Владимир Федотов из «Сочи», Сандро Шварц из московского «Динамо» и наставник «Ростова» Валерий Карпин. Напомним, что победителя определит голосование болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов с телеканала «Матч Премьер».

На данный момент лидером российского чемпионата является питерский «Зенит», который на шесть очков опережает московское «Динамо».