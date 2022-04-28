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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

28 Апреля 2022 • 11:23 Комментировать

Пять наставников номинированы на награду лучшему тренеру российского чемпионата по итогам апреля месяца.

Как сообщает сайт РПЛ, на награду претендуют пять тренеров, а именно Сергей Юран из «Химок», Сергей Семак из «Зенита», Владимир Федотов из «Сочи», Сандро Шварц из московского «Динамо» и наставник «Ростова» Валерий Карпин. Напомним, что победителя определит голосование болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов с телеканала «Матч Премьер».

На данный момент лидером российского чемпионата является питерский «Зенит», который на шесть очков опережает московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Сергей Юран Российская Премьер-Лига Владимир Федотов Сандро Шварц
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