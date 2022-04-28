Никифоров раскритиковал Захаряна и Шиманьски за матч с ЦСКА

Бывший тренер «Динамо» Юрий Никифоров прокомментировал игру футболистов «бело-голубых» в матче 26-го тура против ЦСКА (0:1).

«Отмечу Варелу, который проделывал громадную работу сзади, а также помогал в атаке. А вот Захарян с Шиманьски, мягко говоря, не блеснули. Зато неплохо вошли в игру Грулёв и Тюкавин», — приводит слова Никифорова «Спорт-Экспресс».

Специалист не стал скрывать своих симпатий к 19-летнему Тюкавину, похвалив нападающего на нацеленность на ворота в каждом матче. Также Никифоров отметил игру Фёдора Смолова.

За четыре тура до конца чемпионата динамовцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Свой следующий матч подопечные Сандро Шварца проведут в субботу, 30 апреля, против «Урала».