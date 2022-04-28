Уткин о новом блоге Заремы: Мы движемся в сторону треша и фарса

Комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу нового блога Заремы Салиховой.

Уткин сказал, что раз Салихова открыла новый блог, то это явный признак того, что мы движемся в сторону треша и фарса. Комментатор отметил, что теперь у супруги Леонида Федуна есть, хоть и небольшое, но своё средство массовой информации. Журналист добавил, что теперь в российском футболе точно будет веселее.

Напомним, что до этого Зарема Салихова снова жёстко высказалась по поводу судейства и заявила, что в дальнейшей ждёт от арбитров ещё большего треша и фарса.