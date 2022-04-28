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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин сравнил руководство «Спартака» с героями романа «Идиот»

28 Апреля 2022 • 10:36 Комментировать

Известный комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале в очередной раз прошёлся по руководству московского «Спартака».

Уткин сказал, что у фанатов московской команды всего лишь сутки жила надежда на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой Заремой Салиховой всё же продаст «Спартак». Комментатор отметил, что заявление Федуна о том, что бизнесмен не собирается продавать «красно-белых», напомнило ему про героиню из романа Фёдора Достоевского «Идиот», которую любили только два человека: один был купцом, а второй был идиотом.

Напомним, что Леонид Федун опроверг слухи о продаже «Спартака» и заявил о том, что готов и дальше финансировать команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Леонид Федун
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