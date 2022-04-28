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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров: «Пока сравнивать Сафонова с Акинфеевым глупо»

28 Апреля 2022 • 09:59 Комментировать
Краснодар
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Ростов
2.85 3.45 2.40
30.04 16:30

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артём Ребров ответил на вопрос, сможет ли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заменить в сборной России многолетнего стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

Экс-вратарь считает, что 23-летний Сафонов провёл слишком мало матчей за национальную команду для того, чтобы можно было сравнивать его с голкипером «армейцев». 

«Думаю, у Сафонова ещё не было таких проверок, как у Акинфеева. Говорю о больших турнирах. У него всё впереди», — приводят слова Сафонова «Известия».

Напомним, на проходившем в прошлом году чемпионате Европы Сафонов принял участие в двух встречах. В одной из них сборная России одолела Финляндию (1:0), а в другой уступила «Дании» (1:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Акинфеев Артём Ребров Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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