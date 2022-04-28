Ребров: «Пока сравнивать Сафонова с Акинфеевым глупо»

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артём Ребров ответил на вопрос, сможет ли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заменить в сборной России многолетнего стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

Экс-вратарь считает, что 23-летний Сафонов провёл слишком мало матчей за национальную команду для того, чтобы можно было сравнивать его с голкипером «армейцев».

«Думаю, у Сафонова ещё не было таких проверок, как у Акинфеева. Говорю о больших турнирах. У него всё впереди», — приводят слова Сафонова «Известия».

Напомним, на проходившем в прошлом году чемпионате Европы Сафонов принял участие в двух встречах. В одной из них сборная России одолела Финляндию (1:0), а в другой уступила «Дании» (1:4).