Агент Баштуша сообщил, что его аренда в «Ростове» подошла к концу, он вернётся в «Аль-Айн»

Федерико Пасторелло, агент защитника «Ростова» Бартоломеу Баштуша сообщил о том, что аренда его подопечного в российском клубе подошла к концу.

В интервью «РБ Спорту», агент сообщил, что аренда в «Ростове» закончилась, теперь игрок вернется в «Аль-Айн».

30 июня «Ростов» взял 31-летнего Баштуша в аренду до конца сезона-2021/22 из «Аль-Айна» из Саудовской Аравии. Однако, по ходу чемпионата России Баштуш воспользовался правом приостановить контракт с российским клубом. А его аренда в это время продолжалась.

«Ростов» набрал 34 очка после 26 туров РПЛ. Команда Валерия Карпина проведет матч против «Краснодара» на выезде в следующем туре чемпионата России. Встреча пройдет 30 апреля.