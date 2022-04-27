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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Баштуша сообщил, что его аренда в «Ростове» подошла к концу, он вернётся в «Аль-Айн»

27 Апреля 2022 • 22:26 Комментировать
Краснодар
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Ростов
2.85 3.45 2.45
30.04 16:30

Федерико Пасторелло, агент защитника «Ростова» Бартоломеу Баштуша сообщил о том, что аренда его подопечного в российском клубе подошла к концу.

В интервью «РБ Спорту», агент сообщил, что аренда в «Ростове» закончилась, теперь игрок вернется в «Аль-Айн».

30 июня «Ростов» взял 31-летнего Баштуша в аренду до конца сезона-2021/22 из «Аль-Айна» из Саудовской Аравии. Однако, по ходу чемпионата России Баштуш воспользовался правом приостановить контракт с российским клубом. А его аренда в это время продолжалась.

«Ростов» набрал 34 очка после 26 туров РПЛ. Команда Валерия Карпина проведет матч против «Краснодара» на выезде в следующем туре чемпионата России. Встреча пройдет 30 апреля.


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Ростов Баштуш РПЛ
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