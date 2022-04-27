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Нигматуллин признался, что на него выходили из «Наполи» с просьбой осуществить трансфер Кварацхелии

27 Апреля 2022 • 21:57 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
1.45 4.90 6.40
30.04 16:00

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о том, что руководство «Наполи» связывалось с ним с помощью осуществить трансфер Хвичи Кварацхелии.   

Еще год назад мои итальянские знакомые обращались ко мне с просьбой помочь осуществить трансфер именно в «Наполи». Тогда Хвича блистал в «Рубине», — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».

Ранее мы сообщили о том, что Кварацхелия официально стал игроком «Наполи».

27 апреля президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в эфире известного итальянского радио сообщил о том, что Хвича стал игроком неаполитанского клуба.

«Наполи» после 34 туров набрал 67 очков, и команда располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Милана» составляет 7 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Руслан Нигматуллин Наполи Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ САССУОЛО
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