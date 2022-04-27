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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА может продлить контракт с Набабкиным

27 Апреля 2022 • 14:09 Комментировать

Руководство московского ЦСКА всерьёз рассматривает возможность продления контракта с опытным российским защитником Кириллом Набабкиным.

Как сообщает портал Sport24, боссы «армейского» клуба могут в ближайшее время подписать новое соглашение с 35-летним российским футболистом. Стоит отметить, что действующий контракт Набабкина со столичным клубом рассчитан до конца этого сезона. За ЦСКА защитник выступает с 2010 года.

В этом сезоне Кирилл Набабкин провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил одну жёлтую карточку. Всего в составе ЦСКА защитник провёл почти 200 матчей.

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ЦСКА Москва Кирилл Набабкин
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