ЦСКА может продлить контракт с Набабкиным

Руководство московского ЦСКА всерьёз рассматривает возможность продления контракта с опытным российским защитником Кириллом Набабкиным.

Как сообщает портал Sport24, боссы «армейского» клуба могут в ближайшее время подписать новое соглашение с 35-летним российским футболистом. Стоит отметить, что действующий контракт Набабкина со столичным клубом рассчитан до конца этого сезона. За ЦСКА защитник выступает с 2010 года.

В этом сезоне Кирилл Набабкин провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил одну жёлтую карточку. Всего в составе ЦСКА защитник провёл почти 200 матчей.