Широков: Даже 16 клубов для РПЛ это много

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу возможного расширения РПЛ.

Широков сказал «Спорт Уик-Энду», что исходя из нынешней ситуации можно сделать вывод о том, что для РПЛ даже 16 клубов это многовато. Экс-полузащитник сборной России отметил, что расширение никак не поможет конкурентоспособности чемпионата, ведь аутсайдеры играют просто безобразно и тянут лигу на дно.

Напомним, что на данный момент в РПЛ выступает 16 команд. Недавно рассматривался вариант с расширением элитного дивизиона до 18 или даже до 20 клубов.