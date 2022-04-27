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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: Даже 16 клубов для РПЛ это много

27 Апреля 2022 • 14:05 Комментировать

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу возможного расширения РПЛ.

Широков сказал «Спорт Уик-Энду», что исходя из нынешней ситуации можно сделать вывод о том, что для РПЛ даже 16 клубов это многовато. Экс-полузащитник сборной России отметил, что расширение никак не поможет конкурентоспособности чемпионата, ведь аутсайдеры играют просто безобразно и тянут лигу на дно.

Напомним, что на данный момент в РПЛ выступает 16 команд. Недавно рассматривался вариант с расширением элитного дивизиона до 18 или даже до 20 клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Российская Премьер-Лига
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