ЦСКА не будет продлевать контракт с Ахметовым

Руководители московского ЦСКА приняли решение не подписывать новое соглашение с российским полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Как сообщает Sport24, боссы «армейского» клуб приняли решение не продлевать действующий контракт Ахметова, так что футболист летом станет свободным агентом. Стоит отметить, что в услугах полузащитника заинтересованы «Краснодар» и питерский «Зенит». За ЦСКА Ильзат выступает с 2018 года.

В этом сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате 19 поединков, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.