«А дальше что? Больше трэша и фарса?»: Зарема высказалась о судействе

Зарема Салихова жёстко высказалась по поводу низкого уровня судейства в российском чемпионате.

Зарема сказала «Спорт-Экспрессу», что не видит смысла больше обращаться в ЭСК РФС по поводу судейских ошибок.

«Уже были признаны ошибки в трёх турах. Ну признают, что и тут была ошибка, а дальше что? Будет больше трэша и фарса?» - заявила Салихова.

Супруга владельца «Спартака» отметила, что вообще не удивится, если вдруг на кубковый матч московской команды с «Енисеем» поставят Сергея Иванова или Виталия Мешкова.

Напомним, что в последнем матче РПЛ «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 2:3. Главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил два гола «красно-белых» и назначил два пенальти в ворота московского клуба.