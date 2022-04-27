Защитник «Ростова» Мелехин рассказал об игре против Соболева

Молодой защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал журналистам о том, какого ему было играть против форварда «Спартака» Александра Соболева.

Мелехин сказал «РБ-Спорту», что ему было очень тяжело вести борьбу с форвардом «красно-белых», который постоянно выставляет локти и всегда старается оттеснить от мяча. Молодой игрок отметил, что Соболев в этом плане неприятный нападающий, против которого ему пока было сложнее всего играть в РПЛ.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Мелехин провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил три жёлтые карточки.