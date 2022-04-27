Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об отказе Оздоева продлевать контракт с клубом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу слухов о том, что полузащитник Магомед Оздоев отказался продлевать контракт с питерским клубом.

Медведев сказал «РБ-Спорту», что он не собирается комментировать бредовые слухи. Напомним, что до этого телеграм-канал «Мутко против» сообщил о том, что 29-летний российский футболист отказался продлевать соглашение с командой из Санкт-Петербурга и летом покинет «Зенит» на правах свободного агента.

В этом сезоне Магомед Оздоев провёл в российском чемпионате девять матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист. За «Зенит» полузащитник выступает с января 2018 года.