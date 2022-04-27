«Краснодар» летом может подписать полузащитника ЦСКА

Руководители «Краснодара» летом хотят подписать соглашение с российским полузащитником московского ЦСКА Ильзатом Ахметовым.

По информации Metaraitings.ru, краснодарская команда попробует летом переманить к себе 24-летнего российского футболиста, который после окончания этого сезона станет свободным агентом. Стоит отметить, что в услугах полузащитника также заинтересован питерский «Зенит».

В этом сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.