Агент Селюк: Через сезон Россия выйдет из этой изоляции от УЕФА

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал журналистам о том, когда Россия должна будет выйти из изоляции УЕФА.

Селюк сказал vseprosport.ru, что сейчас ситуация в Европе такая, что если бы какая-нибудь российская команда выступала в Германии или Испании, то её бы мощно освистывали с трибун, так что, возможно, отстранение здесь было правильным решением. Агент отметил, что через сезон все санкции в отношении России, скорее всего, будут сняты.

Напомним, что руководители УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.