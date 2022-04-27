Мамаеву уменьшили алименты

Пресненский районный суд Москвы уменьшил алименты известному российскому футболисту Павлу Мамаеву.

Как сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов, суд исправил ошибку в решении по иску Аланы Мамаевой, так что теперь скандально известный футболист будет платить бывшей жене и дочери алименты не 1/3 своего дохода, а только 1/6.

Напомним, что в данный момент Павел Мамаев защищает цвета подмосковных «Химок», в составе которых 33-летний игрок провёл лишь один матч в РПЛ. Первую половину сезона полузащитник играл в составе «Ростова».