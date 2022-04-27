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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Дзюба мог бы играть и в «Реале», и в «Барселоне»

27 Апреля 2022 • 10:02 Комментировать (1)

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высоко оценил игру российского нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кавазашвили сказал «РБ-Спорт», что за последние восемь лет в России не было форварда лучше, чем Дзюба. Ветеран отметил, что Артём вполне мог бы играть и в мадридском «Реале», и в «Барселоне». Экс-голкипер добавил, что в российском чемпионате не хватает таких классных футболистов, как Дзюба.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в РПЛ в составе «Зенита» 24 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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