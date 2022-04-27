Кавазашвили: Дзюба мог бы играть и в «Реале», и в «Барселоне»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высоко оценил игру российского нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кавазашвили сказал «РБ-Спорт», что за последние восемь лет в России не было форварда лучше, чем Дзюба. Ветеран отметил, что Артём вполне мог бы играть и в мадридском «Реале», и в «Барселоне». Экс-голкипер добавил, что в российском чемпионате не хватает таких классных футболистов, как Дзюба.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в РПЛ в составе «Зенита» 24 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.