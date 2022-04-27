Валуев назвал самый популярный клуб России

Известный экс-боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с журналистами назвал самый популярный футбольный клуб в России.

Валуев сказал «РБ-Спорту», что, на его взгляд, московский «Спартак» точно не является самым популярным клубом в стране. Экс-боксёр считает, что самым популярной командой России является питерский «Зенит».

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга последние три года выигрывает чемпионат России. На данный момент подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице и на шесть очков опережают ближайшего конкурента. «Спартак» же идёт лишь на десятой позиции.