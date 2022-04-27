Нигматуллин: В «Спартаке» нужно что-то серьёзно поменять

Известный российский экс-голкипер Руслан Нигматуллин высказался по поводу ситуации в московском «Спартаке».

Нигматуллин сказал «РБ-Спорт», что владелец «Спартака» Леонид Федун постоянно пытается что-то поменять, так что в команде появляются новые тренеры, менеджеры и игроки, но это совсем не приносит никакого результата. Экс-вратарь отметил, что, возможно, «красно-белым» нужно поменять что-то более серьёзное.

Напомним, что в прессе до этого появились слухи о том, что Леонид Федун может из-за финансовых проблем продать «Спартак». Сам бизнесмен недавно опроверг эту информацию.