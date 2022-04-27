ЦСКА готов продать Сигурдссона

Руководители московского ЦСКА готовы летом продать исландского полузащитника Арнора Сигурдссона.

По информации Metaraitings.ru, представители «армейского» клуба хотят обсудить с 22-летним исландским футболистом его будущее в российской команде. На данный момент Сигурдссон на правах арендного соглашения выступает за итальянскую «Венецию». Действующий контракт исландца с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне Арнор Сигурдссон провёл в итальянском чемпионате девять поединков, но голами или ассистами не отметился. За ЦСКА исландец выступает с 2018 года.