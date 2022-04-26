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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер сборной Узбекистана не считает, что переход России в Азиатскую конфедерацию не пойдет на пользу стране

26 Апреля 2022 • 22:11 Комментировать

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов оценил перспективы идеи РФС (Российского футбольного союза) войти в азиатскую конфедерацию.

«Не думаю, что переход России в Азиатскую конфедерацию пойдёт на пользу российскому футболу. Но, ясное дело, если выбор между выступлениями в Азии и полной изоляцией, лучше играть, безусловно», — цитирует специалиста «ВсеПроСпорт».

Абрамов заявил, что россиянам будет трудно адаптироваться к погодным условиям в азиатской части мира. Он заявил, что в ОАЭ даже вечером очень душно играть в футбол, а в Тайланде или Малазии наоборот в это же время большая влажность.

«Россия тоже не будет штамповать победы там. Можете даже не думать, что получится лёгкая прогулка», — сказал Абрамов.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды и национальную сборную от международных соревнований. В связи с этим, в РФС прозвучало предложение перейти в Азиатскую конфедерацию, чтобы иметь игровую практику.


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