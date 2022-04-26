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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аджоев отреагировал на новости об его увольнении из «Арсенала»

26 Апреля 2022 • 18:16 Комментировать
Арсенал Тула
...
Нижний Новгород
02.05 19:00

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался на тему его возможного увольнения из команды.

В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил, что ничего не знает об этом и призвал журналистов поговорить на эту тему с тем, кто пустил этот слух.

Напомним, Аджоев стал на должность президента команды в 2016 году.

В нынешнем сезоне-2021/22 «Арсенал», вероятнее всего, вылетит в ФНЛ. После 26 матчей команда набрала 21 очко и замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

В следующем 27-м туре «пушкари» проведут домашний матч против «Нижнего Новгорода». Встреча пройдет в Туле 2 мая.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев РПЛ
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АРСЕНАЛ ТУЛА НИЖНИЙ НОВГОРОД
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